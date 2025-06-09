Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 9 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
бул. Українського Відродження, 2,4
вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
вул. Богдана Хмельницького, 5А-210/2
вул. Братів Тютюнників, 2-27
вул. Вітчизняна, 5-8, 13-20
вул. Володимира Короленка, 3-31/1
вул. Гійома Боплана, 4-92
вул. Героїв Маріуполя, 9-29, 35
вул. Громадянська, 26-55
вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
вул. Європейська, 77, 77А, 85
вул. Затонна, 24
вул. Івана Мазепи, 8, 44, 54-58
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Каховська, 1-47
вул. Кооперативна, 1-112
вул. Лугова, 1-52
вул. Майора Борищака, 19А, 31
вул. Межова, 14/20
вул. Миколи Пирогова, 3-8/10, 40/5, 42, 44/4
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
вул. Нескорених, 4-16, 15-22/9
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новомежева, 12/20-14А
вул. Новоселівська, 12/26-40
вул. Олександра Халаменюка, 1, 1А, 3, 5, 5А
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
вул. Піщана, 3-12/16
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Прирічна, 1-10, 32/42-34А
вул. Проєктна, 3-35
вул. Раїси Кириченко, 3-108
вул. Сержанта Мельничука, 78-165/7
вул. Сумська, 74-107/14
вул. Тракторна, 3/1-7/7
вул. Троїцька, 51/42, 61/52
вул. Червона Гірка, 23
вул. Чередницька, 56, 116А
вул. Черниша, 2/17-16А
вул. Юрія Кондратюка, 2-82
вул. Юрія Липи, 3/3-46
вул. Юрія Руфа, 7-50, 169
пров. Абрикосовий, 1-25/28
пров. Бакинський, 5/6-12
пров. Бар’єрний, 2/5-12
пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
пров. Віталія Дончика, 1
пров. Гетьмана Сомка, 2А-51
пров. Градижський, 4-30
пров. Данила Нечая, 3-48/38
пров. Дачний, 1-11
пров. Західний, 5-14
пров. Залізничний, 2/14-25/24
пров. Зв’язковий, 2/41-55/15
пров. Зелений, 2/16-17
пров. Квітневий, 1-10
пров. Князя Олега, 1/6-48/15
пров. Кооперативний, 4/35
пров. Липневий, 6-11
пров. Луговий, 2/25-37
пров. Міклухо-Маклая, 1-16
пров. Недогарський, 3-16
пров. Новий, 1/31-18/36
пров. Олексія Бутовського, 55-67
пров. Північний, 4
пров. Резервний, 3-23
пров. Сивашський, 4-21
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Центральний, 3/1-14
пров. Чередницький, 5-8
пров. Шкільний, 18/5
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Спокійний, 1-14
туп. Фруктовий, 3-7
пр-д Арсенальний, 1-24/35
пр-д Володимира Константиновича, 1-39
пр-д Григоровича-Барського, 1-12
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Дачний, 3-15
пр-д Зв’язковий, 3,4,8
пр-д Івана Калиновича, 21-60
пр-д Луговий, 2/25,4,8,10-25
пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1
пр-д Тараса Трясила, 1-7
пр-д Зональний, 2-7
просп. Свободи, 2,2Б,5А,26/41,52,73Ж.
вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2
вул. Гійома Боплана, 4-78А
вул. Каховська, 1-47
вул. Кооперативна, 1А,19-84
вул. Лугова, 1-52
вул. Раїси Кириченко, 3-108
пр-д Громадянський, 3-19.
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-25
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А,60Б
пр-д Далекий, 1-10.
вул. Горліс Горського, 3-10
вул. Київська, 72-80,121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Ярова, 1-7.
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