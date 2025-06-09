Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 326

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 9 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • бул. Українського Відродження, 2,4

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40

  • вул. Богдана Хмельницького, 5А-210/2

  • вул. Братів Тютюнників, 2-27

  • вул. Вітчизняна, 5-8, 13-20

  • вул. Володимира Короленка, 3-31/1

  • вул. Гійома Боплана, 4-92

  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29, 35

  • вул. Громадянська, 26-55

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2

  • вул. Європейська, 77, 77А, 85

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Івана Мазепи, 8, 44, 54-58

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • вул. Каховська, 1-47

  • вул. Кооперативна, 1-112

  • вул. Лугова, 1-52

  • вул. Майора Борищака, 19А, 31

  • вул. Межова, 14/20

  • вул. Миколи Пирогова, 3-8/10, 40/5, 42, 44/4

  • вул. Недогарська, 5/8-24/15

  • вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54

  • вул. Нескорених, 4-16, 15-22/9

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Новомежева, 12/20-14А

  • вул. Новоселівська, 12/26-40

  • вул. Олександра Халаменюка, 1, 1А, 3, 5, 5А

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43

  • вул. Піщана, 3-12/16

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47

  • вул. Прирічна, 1-10, 32/42-34А

  • вул. Проєктна, 3-35

  • вул. Раїси Кириченко, 3-108

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-165/7

  • вул. Сумська, 74-107/14

  • вул. Тракторна, 3/1-7/7

  • вул. Троїцька, 51/42, 61/52

  • вул. Червона Гірка, 23

  • вул. Чередницька, 56, 116А

  • вул. Черниша, 2/17-16А

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-82

  • вул. Юрія Липи, 3/3-46

  • вул. Юрія Руфа, 7-50, 169

  • пров. Абрикосовий, 1-25/28

  • пров. Бакинський, 5/6-12

  • пров. Бар’єрний, 2/5-12

  • пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8

  • пров. Віталія Дончика, 1

  • пров. Гетьмана Сомка, 2А-51

  • пров. Градижський, 4-30

  • пров. Данила Нечая, 3-48/38

  • пров. Дачний, 1-11

  • пров. Західний, 5-14

  • пров. Залізничний, 2/14-25/24

  • пров. Зв’язковий, 2/41-55/15

  • пров. Зелений, 2/16-17

  • пров. Квітневий, 1-10

  • пров. Князя Олега, 1/6-48/15

  • пров. Кооперативний, 4/35

  • пров. Липневий, 6-11

  • пров. Луговий, 2/25-37

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16

  • пров. Недогарський, 3-16

  • пров. Новий, 1/31-18/36

  • пров. Олексія Бутовського, 55-67

  • пров. Північний, 4

  • пров. Резервний, 3-23

  • пров. Сивашський, 4-21

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • пров. Чередницький, 5-8

  • пров. Шкільний, 18/5

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • туп. Спокійний, 1-14

  • туп. Фруктовий, 3-7

  • пр-д Арсенальний, 1-24/35

  • пр-д Володимира Константиновича, 1-39

  • пр-д Григоровича-Барського, 1-12

  • пр-д Громадянський, 3-19

  • пр-д Дачний, 3-15

  • пр-д Зв’язковий, 3,4,8

  • пр-д Івана Калиновича, 21-60

  • пр-д Луговий, 2/25,4,8,10-25

  • пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1

  • пр-д Тараса Трясила, 1-7

  • пр-д Зональний, 2-7

  • просп. Свободи, 2,2Б,5А,26/41,52,73Ж.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40

  • вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2

  • вул. Гійома Боплана, 4-78А

  • вул. Каховська, 1-47

  • вул. Кооперативна, 1А,19-84

  • вул. Лугова, 1-52

  • вул. Раїси Кириченко, 3-108

  • пр-д Громадянський, 3-19.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Патона, 1-25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • пров. Чорнобаївський, 40А,60Б

  • пр-д Далекий, 1-10.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс Горського, 3-10

  • вул. Київська, 72-80,121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • вул. Євгена Патона, 25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3

  • просп. Полтавський, 277-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Ярова, 1-7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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