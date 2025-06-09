У Кременчуці деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут: яка саме та чому

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 304

Попередньо такі зміни у русі триватимуть один день

Завтра, 10 червня, у Кременчуці деякі тролейбуси змінять свій маршрут руху. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Відомо, що стосуються такі зміни тролейбусів № 1, № 1+, № 6 та № 6А+. У зв’язку з ремонтом асфальтного покриття по проїзду Григорія Гамалії вони рухатимуться від Колісного заводу через проїзд Захисників Азовсталі на вулицю Київську і далі за маршрутом.

Пасажирам варто звернути на це увагу під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, невдовзі у Кременчуці можуть з'явитися нові тролейбусні маршрути.