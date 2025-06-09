Сьогодні, 9 червня, на вулиці Європейській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про неї почалиповідомляти очевидці у соцмережах.
За попередніми даними, водійка легкового автомобіля виїжджала із парковки заднім ходом та зачепила мопедиста.
Внаслідок аварії чоловіка із травмами госпіталізували до лікарні.
Детальної інформації з місця події наразі немає.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині в аварії загинули водій легковика та мотоцикліст.
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