У Кременчуці водійка легковика здавала назад і збила мопедиста — очевидці

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 0

Попередньо мопедиста з травмами госпіталізували

Сьогодні, 9 червня, на вулиці Європейській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про неї почалиповідомляти очевидці у соцмережах. За попередніми даними, водійка легкового автомобіля виїжджала із парковки заднім ходом та зачепила мопедиста. Внаслідок аварії чоловіка із травмами госпіталізували до лікарні. Детальної інформації з місця події наразі немає. Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині в аварії загинули водій легковика та мотоцикліст.

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