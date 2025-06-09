Завтра ціла вулиця у Кременчуці залишаться без водопостачання: яка причина

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 2

Після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води

У вівторок, 10 червня, з 8.00 і до закінчення виконання аварійних робіт на водопровідній мережі (орієнтовно до 18.00) тимчасово буде припинено холодне водопостачання на вулиці Східна. Без води залишаться мешканці 22-х будинків: 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38.

На КП «Кременчукводоканал» рекомендують жителям мікрорайону необхідний запас води!

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: