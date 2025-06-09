Кременчуківець Sténkon випустив пісню «Ukraine Free Country!» про незламність українців

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4 червня український артист Sténkon презентував трек «Ukraine Free Country!» — емоційне музичне звернення до всіх, хто бореться за свободу України. Пісня стала результатом понад тримісячної роботи.

Автор проєкту — Костянтин Кууск, кременчужанин, параспортсмен і громадський діяч, який із дитинства пересувається на кріслі колісному. До повномасштабного вторгнення він активно боровся за безбар’єрність у рідному місті. Після початку війни Костянтин був змушений виїхати до Польщі, де відкрив у собі нову творчу грань.

— Я пишаюся кожною людиною, яка виступає за Україну. Це пісня про гордість. Це пісня про незламність. Це пісня про нас! — написав музикант у день релізу.

Назва Sténkon — слово, яке в перекладі з данської означає «кам’яна шишка» — символ стійкості. Прізвище «Кууск» у перекладі з естонської — «ялинка». Обидва образи, за словами Костянтина, уособлюють його життєві принципи: «зберігати форму, силу й дух навіть у найтемніші часи».

Реліз вийшов під лейблом LCC KUUSK (Lyrical Concept Collective «KUUSK») за підтримки Danmark Music Group — дистриб’ютора, який допоміг донести трек до Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music та інших платформ.