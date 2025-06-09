У кінці червня в «Резерв+» можна буде сплачувати штрафи від ТЦК — Міноборони

Якщо військовозобов’язаний добровільно сплачує штраф, то йому надається 50% знижка
У Міноборони готуються до запуску оплати штрафів за порушення військового обліку у «Резерв+». Цю функцію планують запустити наприкінці червня. Про це в інтерв’ю DOU повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, запуск оплати штрафів у додатку буде одним з цифрових досягнень року для її команди. Зокрема це дозволить зменшити навантаження на операторів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Вона пояснила, що у «Резерв+» відображається факт порушення правил військового обліку — це червона стрічка з надписом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».
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Після цього користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. А далі натискає: «Підписати і надіслати заяву». Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему.
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Нагадаємо, у травні ми писали, що у додатку «Резерв+» планується запустити нову функцію, яка дозволить дистанційно накладати штрафи на військовозобов’язаних.
У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.
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Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.
Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК
Раніше ми писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. З’явилася можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК.
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