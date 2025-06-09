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У кінці червня в «Резерв+» можна буде сплачувати штрафи від ТЦК — Міноборони

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 99

 

Якщо військовозобов’язаний добровільно сплачує штраф, то йому надається 50% знижка

У Міноборони готуються до запуску оплати штрафів за порушення військового обліку у «Резерв+». Цю функцію планують запустити наприкінці червня. Про це в інтерв’ю DOU повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, запуск оплати штрафів у додатку буде одним з цифрових досягнень року для її команди. Зокрема це дозволить зменшити навантаження на операторів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

— Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня, — заявила Катерина Черногоренко.

Вона пояснила, що у «Резерв+» відображається факт порушення правил військового обліку — це червона стрічка з надписом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».

— Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт «не явився на оповіщення», «не пройшов ВЛК» тощо. Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф». Якщо її натиснути, побачить віконце «Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки», — розповіла Черногоренко.

Верховна Рада прийняла закон про 50% знижку на штраф від ТЦК за порушення військового обліку

Після цього користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. А далі натискає: «Підписати і надіслати заяву». Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему.

— На першому етапі це будуть штрафи за неоновлення даних вчасно, далі додамо інші категорії, — резюмувала заступниця Міністра оборони.

 

У Міноборони пояснили, що чекає «обмежено придатних», які не встигнуть пройти ВЛК до 5 червня

Нагадаємо, у травні ми писали, що у додатку «Резерв+» планується запустити нову функцію, яка дозволить дистанційно накладати штрафи на військовозобов’язаних.

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК

Штраф від ТЦК із 17 000 може зрости до 37 500 грн — у виконавчій службі пояснили чому

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Раніше ми писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. З’явилася можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ штрафи ТЦК та СП військовозобов'язані
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