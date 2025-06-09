Шахраї від імені КРВА просили «допомогу» у фірми дружини першого віцемера Кременчука

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 152

У Кременчуці шахраї від імені нібито керівництва районної військової адміністрації надсилають місцевим установам і підприємствам листи з проханнями про «допомогу». У КРВА наголошують: жодних подібних звернень вони не надсилають, кошти не просять і не збирають. Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін на своїй Facebook-сторінці.

У дописі також розміщений і лист, який шахраї надсилали місцевим підприємцям. У документі вказана юрособа, у якої і просили «допомогу» — це ТОВ «Алькорцентр». Фірма належить дружині першого заступника міського голови Володимира Пелипенка. Раніше Пелипенко і сам керував «Алькорцентром».

Основний вид діяльності ТОВ — агентство нерухомості.

— Правоохоронці працюють над виявленими фактами, — йдеться у повідомленні Аленіна.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про черговий факт шахрайства — від імені КРВА у людей просили «допомогу».