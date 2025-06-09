На Полтавщині сільського голову засудили за зловживання під час закупівлі трактора

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 213

Він завищив вартість техніки на понад 230 тис. грн, але вирок ще не набув чинності

На Полтавщині сільського голову визнали винним у зловживанні службовим становищем під час закупівлі трактора для громади. Про це повідомила прокуратура Полтавщини.

У липні 2022 року посадовець уклав договір із приватним підприємством із Київщини. За кілька днів — вже з посиланням на зміну курсу валют — він підписав додаткову угоду та безпідставно збільшив вартість трактора на понад 230 тис. грн.

Свої дії чиновник не визнав, однак суд першої інстанції визнав його винним за ч.1 ст.364 КК України. Його засудили до 2 років пробаційного нагляду та позбавили права обіймати посади в органах влади протягом 2 років. Також суд призначив штраф у 8500 грн.

Підприємство, яке продало техніку, під час розгляду позову в Господарському суді Київської області повернуло до бюджету громади зайво сплачені кошти.

Вирок наразі не набув законної сили — триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Кременчуці чоловік отримав 5 років тюрми за те, що битою побив знайомого у дворі багатоповерхівки.