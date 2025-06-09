«Зловживання судовим процесом та систематичне затягування»: суд щодо загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки знов відклали

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 318

На сьогоднішнє засідання не з'явилися обидва захисники однієї з обвинувачених

Сьогодні, 9 червня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука мало б відбутися чергове слухання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. Проте засідання знову відклали.

Причиною цьому стали клопотання від адвокатів Ульянова та Більди, які у судовому процесі представляють інтереси обвинуваченої Панащук, колишньої завідувачки господарства у дитсадку.

У клопотанні адвоката Ульянова йшлося, що він не може прибути на засідання у зв’язку із відпусткою: він перебуває за межами Кременчука і не має змоги приєднатися на слухання у режимі онлайн. Адвокат Більда клопотав про перенесення засідання у зв’язку із відкритим лікарняним.

Панащук клопотання адвокатів підтримала і просила не продовжувати слухання без своїх захисників. Підтримала також цю думку і прокурорка Семеняченко.

Представники потерпілих, адвокати Маслова, Стрижак та Лазоренко виступили проти задоволення цих клопотань. Так адвокатка Маслова заявила про непослідовність позиції адвоката Ульянова, оскільки той раніше попереджав про свою відсутність, але обіцяв надати суду заяву про проведення засідання без його участі. Що ж до клопотання адвоката Більди, то Маслова спершу попросила про технічну перерву, аби ознайомитися із наданими ним документами.

Далі адвокатка заявила, що її опонент міг надати суду медичний висновок непрацездатності, який оформлюється у лікаря досить швидко. Також надані Більдою додатки належним чином не підписані — а це не може свідчити про їх достовірність. Оскільки, на думку Маслової, дата слухання була погоджена давно і на засіданні мали розглядати письмові докази, з якими захисники також мали можливість ознайомитися, тож слухання можна проводити за їх відсутності.

Підтримав колегу і ще один представник потерпілих, адвокат Галінкін. Він заявив, що сторони захисту по черзі не з’являються на засідання, а це може свідчити про «сплановане і послідовне затягування судового процесу».

Таку ж думку висловив і адвокат Лазоренко: він вважає, що підстав для відкладення розгляду справи немає. Такі систематичні клопотання від представників обвинувачених він називає «зривом судових засідань», і так потерпіла, яку він представляє, не дочекається вироку суду.

Висловили свою думку щодо клопотання колег і представники обвинуваченої Панащук, адвокати Кононенко і Сьоря. На думку Кононенка, адвокатка Маслова запропонувала позбавити обвинувачену Панащук на сьогоднішному засіданні права на захист. А це, за його словами, «повна нісенітниця». Адвокат Сьоря зауважив, що у разі проведення слухання без захисників обвинуваченої, вирок суду надалі вважатиметься не дійсним.

Отож, заслухавши думки сторін, суд на місці постановив задовольнити клопотання адвокатів та відкласти судове засідання на заплановану раніше дату — 3 липня.

Нагадаємо, нещодавно потерпіла Світлана Німчина, мати загиблої дівчинки, клопотала про відвід судді Гусача, оскільки, на її думку, «відбувається затягування судового розгляду шляхом безпідставного відкладення з метою уникнення обвинуваченими кримінальної відповідальності». Проте суд у задоволенні цієї заяви відмовив.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.