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На минулих вихідних у Кременчуці два нетверезих водія пропонували хабарі патрульним

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 106

 

Для фіксації обох фактів спроби підкупу з метою відкриття кримінального провадження патрульні викликали слідчо-оперативну групу

За минулі вихідні У Кременчуці зафіксували одразу два факти пропозиції неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час патрулювання поліціянти зупинили водія автомобіля Peugeot, який рухався вулицею Сущинського. Під час спілкування з ним патрульним стало зрозуміло, що чоловік має явні ознаки алкогольного сп’яніння. З метою уникнення адміністративної відповідальності 41-річний чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду.

Другий випадок стався з водієм транспортного засобу Chevrolet. Чоловік також мав ознаки сп’яніння. Під час оформлення адміністративних матеріалів він неодноразово пропонував хабар, аби уникнути відповідальності.

— Попри наші попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, громадянин не реагував. Для фіксації обох фактів ми викликали слідчо-оперативну групу, — йдеться в повідомленні.

 У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, 13 травня в Лохвиці поліціянти зупинили автомобіль ВАЗ водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він спробував уникнути відповідальності, запропонувавши патрульним хабар. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт спроби підкупу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті — до 4-х років обмеження або позбавлення волі.

А 12 травня на Лубенщині п’яний водій пропонував хабар, щоб уникнути відповідальності.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Раніше ми писали, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція хабар нетверезий водій Кременчук
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