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Мульчування тирсою в саду та городі

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 127

 

Як покращити якість грунту та удобрити рослини під час росту

Тирса — відмінний матеріал для мульчування, вони добре зберігають тепло, довговічні і розпушують грунт.

Однак варто врахувати, що тирса може забирати азот із ґрунту. Ось кілька порад, як цього уникнути:

Додати 30 гр сечовини на відро тирси, перемішайте і злегка змочіть водою.

Через два тижні після обробки можна посипати грядки з озимим часником, підгорнути полуницю, кущі малини, смородини та аґрусу.

Якщо розбавити тирсу компостом або перегноєм у співвідношенні 1 до 1 і додати жменю триходерми, вийде поживна суміш для рослин, а триходерма запобігатиме розвитку хвороб.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: мульчування поради Для Дому і Сім'ї
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