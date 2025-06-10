Мульчування тирсою в саду та городі

Тирса — відмінний матеріал для мульчування, вони добре зберігають тепло, довговічні і розпушують грунт.
Однак варто врахувати, що тирса може забирати азот із ґрунту. Ось кілька порад, як цього уникнути:
Додати 30 гр сечовини на відро тирси, перемішайте і злегка змочіть водою.
Через два тижні після обробки можна посипати грядки з озимим часником, підгорнути полуницю, кущі малини, смородини та аґрусу.
Якщо розбавити тирсу компостом або перегноєм у співвідношенні 1 до 1 і додати жменю триходерми, вийде поживна суміш для рослин, а триходерма запобігатиме розвитку хвороб.
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