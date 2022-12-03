Кременчук отримав «медичний» гуманітарний вантаж зі Львівщини

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Його використовуватимуть для лікування вимушених переселенців та військових

Днями Кременчук отримав ще один гуманітарний вантаж від Львівської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.

За його словами, цього разу місто отримало медичні засоби та ліки:

системи переливання крові;

катетери;

медикаменти для реанімації;

препарати для нервової системи;

перев'язувальні матеріали;

багато інших, вкрай необхідних для міської медицини речей.

- Усе буде використовуватися для лікування переселенців та військових, - заявив Віталій Малецький.

Очільник Кременчука щиро подякував за надану допомогу начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гумдопомоги Олексію Шевчуку та всій невтомній львівській команді.

- Ми дуже цінуємо вашу підтримку! - додав міський голова.

Нагадуємо, що 14 листопада Кременчук отримав зі Львова засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих підгузків, аптечки, теплий одяг та ковдри, а також харчові продукти.