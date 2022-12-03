Кременчук отримав «медичний» гуманітарний вантаж зі Львівщини

Днями Кременчук отримав ще один гуманітарний вантаж від Львівської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.
За його словами, цього разу місто отримало медичні засоби та ліки:
Очільник Кременчука щиро подякував за надану допомогу начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гумдопомоги Олексію Шевчуку та всій невтомній львівській команді.
Нагадуємо, що 14 листопада Кременчук отримав зі Львова засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих підгузків, аптечки, теплий одяг та ковдри, а також харчові продукти.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер