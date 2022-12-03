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Кременчук, Здоров'я

Кременчук отримав «медичний» гуманітарний вантаж зі Львівщини

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 115

 

Його використовуватимуть для лікування вимушених переселенців та військових

Днями Кременчук отримав ще один гуманітарний вантаж від Львівської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.

За його словами, цього разу місто отримало медичні засоби та ліки:

  • системи переливання крові;
  • катетери;
  • медикаменти для реанімації;
  • препарати для нервової системи;
  • перев'язувальні матеріали;
  • багато інших, вкрай необхідних для міської медицини речей.
- Усе буде використовуватися для лікування переселенців та військових, - заявив Віталій Малецький.

Очільник Кременчука щиро подякував за надану допомогу начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гумдопомоги Олексію Шевчуку та всій невтомній львівській команді.

- Ми дуже цінуємо вашу підтримку! - додав міський голова.

Нагадуємо, що 14 листопада Кременчук отримав зі Львова засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих підгузків, аптечки, теплий одяг та ковдри, а також харчові продукти.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: гуманітарна допомога ліки допомога Кременчуцька міська рада переселенці ВПО військові
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