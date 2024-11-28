У Кременчуці горів підвал багатоповерхівки — постраждала людина

27 листопада о 10.27 у Кременчуці на 101-му кварталі сталася пожежа в підвалі багатоквартирного житлового будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок пожежі травмувалась одна людина. Ще одну надзвичайникам вдалося врятувати.

Вогонь знищив сміття на площі 1 кв. м.

До гасіння залучалося одне відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Причини займання наразі встановлюються.

Нагадаємо, 14 листопада через задимлення у підвалі 5-поверхівки в центрі Кременчука евакуювали два під'їзди.