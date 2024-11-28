У Кременчуці знову обмежили рух Крюківським мостом

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 268

28 листопада у Кременчуці тимчасово обмежили рух транспорту на мосту через річку Дніпро. Обмеження триватимуть з 9.00 до 15.00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Водіїв закликають враховувати зазначений час обмежень і заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок.

Нагадаємо, що нещодавно також перекривали одну смугу руху мостом.