У Кременчуці знову обмежили рух Крюківським мостом

28 листопада у Кременчуці тимчасово обмежили рух транспорту на мосту через річку Дніпро. Обмеження триватимуть з 9.00 до 15.00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.
Водіїв закликають враховувати зазначений час обмежень і заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок.
Нагадаємо, що нещодавно також перекривали одну смугу руху мостом.
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