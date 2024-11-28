У Полтавській області 1320 приватних сонячних електростанцій — Пронін

У Полтавській області вже встановлені 1320 сонячних електростанцій (СЕС) у приватних домогосподарствах. Ці гібридні установки дозволяють генерувати електроенергію із сонячного випромінювання, допомагаючи жителям бути незалежними від аварійних відключень. Загальна потужність СЕС по Україні наразі сягає 1,5 гігавата. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін, зазначивши, що децентралізована система енергогенерації стала однією з ключових відповідей на виклики, спричинені війною.

Підтримка держави у встановленні альтернативних джерел енергії

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що скасовують ввізне мито та ПДВ на енергетичне обладнання. Окрім цього, запроваджено механізм фінансової підтримки для домогосподарств, які встановлюють СЕС:

Розмір компенсації — 244 тис. грн для обладнання потужністю до 10 кВт.

— 244 тис. грн для обладнання потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту — 480 тис. грн терміном на 5 років.

Заходи для зміцнення енергосистеми Полтавщини

Обласна військова адміністрація працює над розвитком децентралізованої генерації:

Захист енергооб'єктів від атак та їхня модернізація.

Перепідключення об'єктів критичної інфраструктури, щоб вони не потрапляли під графіки відключень.

Розробка енергетичного паспорта регіону.

Покращення комунікації між «Полтаваобленерго» та споживачами.

Співпраця з громадами та міжнародними партнерами

Полтавська ОВА співпрацює з громадами та бізнесом для пошуку нових можливостей у сфері альтернативної енергетики. Нещодавно підписали меморандум із польською енергетичною компанією, що відкриває нові перспективи для регіону.