У Кременчуці внаслідок російських обстрілів утворилося 1,5 тонни відходів скла

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У Кременчуцькій громаді станом на 27 вересня 2024 року внаслідок обстрілів утворилося 1,5 тонни відходів скла. Про це стало відомо із проєкту Регіонального плану управління відходами у Полтавській області до 2033 року.

Від початку повномасштабного вторгнення на Полтавщині через атаки армії РФ постраждали приватні та багатоквартирні будинки, комунальні установи, підприємства, автомобілі. Одним із наслідків таких руйнувань є велика кількість будівельних та інших відходів — тонни цегли, скла, бетону, плитки, шиферу та інших матеріалів.

Найбільша кількість будівельних відходів утворилася у Полтавській громаді — 815 тонн. Майже 31 тонна будівельних відходів утворилася внаслідок обстрілів у Миргородській громаді. 2 тонни будівельного сміття зібрали у Гадяцькій громаді.

Станом на 27.09.2024 обсяги відходів від руйнувань через обстріли у Кременчуці становить 1,5 тонни скла.

Загальний обсяг відходів від руйнувань внаслідок воєнних дій на Полтавщині становить 2589,24 тонни.

Зауважимо, що сюди не враховані наслідки руйнувань у Кременчуці, які сталися через падіння уламка ракети у Кременчуці 17 листопада.

Внаслідок цього постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів.