У «Дії» відновили бронювання працівників від мобілізації: запит займає лише 20 хвилин

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 271

З 1-го грудня в застосунку «Дія» відновлено можливість бронювання співробітників для критичних підприємств. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров. Він зазначив, що сотні компаній уже активно користуються цією послугою та бронюють своїх працівників.

Система працює максимально автоматизовано: застосунок «Дія» самостійно отримує актуальну інформацію про працівників, доступних для бронювання, перевіряє їх відповідність вимогам та передає дані напряму до реєстру «Оберіг».

Це дозволяє уникнути зайвої паперової бюрократії, черг у держустановах та ТЦК.

Позитивний результат бронювання автоматично відображається у системі «Резерв+». На подання заяви йде лише 20 хвилин, за які «Дія» опрацьовує запит на бронювання.

— Технології від держави — це коли система працює за вас, — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що бронювання військовозобов’язаних з 1-го грудня відбуватиметься тільки через портал «Дія». А усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв, встановлених постановою Кабміну № 1332 від 22 листопада 2024 року. Відстрочки від призову за мобілізацією, видані Міністерством економіки України та через портал «Дія», втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Йдеться про відстрочки, які були надані військовозобов’язаним до набрання чинності цією постановою.

Уряд змінив умови бронювання та порядок отримання статусу критично важливих для підприємств

12 листопада ми писали, що Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації.

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Ми також повідомляли, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

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1-го листопада ми повідомляли, що за даними Мінекономіки станом на кінець жовтня в Україні бронювання від призову за мобілізацією отримали 906 тисяч осіб.