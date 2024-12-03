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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуцькому районі понад 6 тисяч людей мають інвалідність

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 112

  

У Кременчуцькій РВА обговорили найбільш актуальні питання забезпечення соціального захисту та підтримки осіб з інвалідністю та розмірковували, як це можна покращити

Сьогодні, 3 грудня, у Міжнародний день людей з інвалідністю в Кременчуцькій районній військовій адміністрації (РВА) провели робочу нараду щодо державних соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Новопризначений керівник РВА Олександр Аленін зібрав посадовців та представників громадськості, щоб обговорити найбільш актуальні питання забезпечення соціального захисту та працевлаштування осіб з інвалідністю та спланувати роботу по його покращенню.

 

На нараді начальник управління соціального захисту населення Кременчуцької РВА Віктор Приходько повідомив, що на сьогодні в Кременчуцькому районі 6340 осіб мають інвалідність, у тому числі 236 дітей та 484 особи з інвалідністю внаслідок війни. Серед них 434 особи мають інвалідність І групи, а 2640 — II групи.

Усі вони потребують уваги, допомоги та підтримки з боку держави, органів місцевого самоврядування та суспільства.

Віктор Приходько розповів, що така допомога надається шляхом реалізації державних програм у вигляді соціальних виплат та компенсацій, забезпечення реабілітаційними послугами, санаторно-курортного лікування.

Зокрема, нещодавно в області запроваджена послуга соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, спільно з членами їхніх сімей. Ця послуга надається на базі санаторіїв у Миргороді.

Дітям з інвалідністю допомога надається в Кременчуцькому центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, де цього року пройшли реабілітацію 36 дітей.

У 2024 році санаторно-курортними послугами було забезпечено 30 осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також виплачується компенсація на транспортне обслуговування — цього року її отримали 58 осіб з інвалідністю.

У Кременчуці відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю теплою зустріччю

Нагадаємо, сьогодні до Міжнародного дня людей з інвалідністю у центрі «Велес» відбулася тепла зустріч, організована для членів Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України».

А 30 листопада у Кременчуцькому міському палаці культури пройшов перший фестиваль «Сильні духом», який об’єднав людей з інвалідністю, благодійників, волонтерів та представників влади.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА особи з інвалідністю інвалідність діти з інвалідністю
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