На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Іван Буров

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

5 грудня у Горішніх Плавнях попрощаються із захисником України Іваном Буровим. Віддати шану загиблому воїну можна на міському кладовищі. Відповідну інформацію оприлюднили у групі Мої Горішні Плавні.

Поховання відбудеться у четвер, 5 грудня, об 11.00 на міському кладовищі, на Алеї Слави. Від'їзд о 10.30 від «Оптовичка» (поруч з 1 школою).

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.