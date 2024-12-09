Полтавка потрапила в ДТП на Волині — поліція

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Учора, 8 грудня, на автодорозі у Волинській області в аварію потрапила 58-річна жителька Полтави. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.

За даними правоохоронців, водійка не впоралася з керуванням та з'їхала в кювет.

Потерпілу із травмами госпіталізували. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині внаслідок аварії перевернулась машина.