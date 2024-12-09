У магазині в центрі Кременчука вибухнув акумулятор: постраждала працівниця

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 1 646 Коментарів: 1

Сьогодні, 9 грудня, в одному із магазинів на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці вибухнув акумулятор. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, внаслідок вибуху постраждала 54-річна працівниця магазину — її госпіталізували для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Нині поліція проводить перевірку та встановлює усі обставини події.

Нагадаємо, на початку листопада побутовий вибух газу стався у квартирі у Кременчуці — вибухнув картридж п'єзо-розпалювача. Внаслідок інциденту постраждала людина.



