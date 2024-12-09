На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Олександр Чайка

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На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Олександр Чайка.

Церемонія прощання із полеглим захисником відбудеться 10 грудня о 10.00 у Глобиному біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна). Про це повідомляє пресслужба Глобинської громади.

Панахида за українським воїном розпочнеться о 10.30 у Свято-Михайлівському храмі.

Об 11.30 прохають зустріти захисника «живим коридором» на вулиці Центральна у с.Троїцьке. Поховання відбудеться на сільському кладовищі.

На знак скорботи за загиблим захисником України 10 грудня у Глобинській громаді оголошено днем жалоби.

У цей день на території громади буде приспущено Державний Прапор України на адміністративних будівлях, будинках і комунальних спорудах, а також скасовано усі святково-розважальні заходи.