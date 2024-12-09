Реалізація програми від шведів з переробки сміття: скільки у Кременчуці планують на це витратити

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Вказано, що Кременчуцьку громаду відібрали та погодили, як пілотну тергромаду, де реалізовуватимуть проєкт

Кременчук підписуватиме меморандум, який має реалізувати ефективне управління сміттям на основі кластерного підходу. Проєкт громада впроваджуватиме в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» (КАТП-1628) просить у міськради понад 700 тисяч гривень на людину, яка координуватиме співпрацю між громадою та WM4U. Про це стало відомо зі змін, що вносяться до Програми розвитку КАТП-1628 на 2025-27 роки.

Вказано, що Кременчуцьку громаду відібрали та погодили, як пілотну тергромаду, де реалізовуватимуть проєкт.

Додамо, що у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією.

Додамо, що у грудні торік у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера.

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому.