Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Реалізація програми від шведів з переробки сміття: скільки у Кременчуці планують на це витратити

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Вказано, що Кременчуцьку громаду відібрали та погодили, як пілотну тергромаду, де реалізовуватимуть проєкт

Кременчук підписуватиме меморандум, який має реалізувати ефективне управління сміттям на основі кластерного підходу. Проєкт громада впроваджуватиме в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» (КАТП-1628) просить у міськради понад 700 тисяч гривень на людину, яка координуватиме співпрацю між громадою та WM4U. Про це стало відомо зі змін, що вносяться до Програми розвитку КАТП-1628 на 2025-27 роки. 

Вказано, що Кременчуцьку громаду відібрали та погодили, як пілотну тергромаду, де реалізовуватимуть проєкт.

Додамо, що у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією

Додамо, що у грудні торік у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера. 

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому. 

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: переробка сміття відходи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх