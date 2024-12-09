У Кременчуці неповнолітню підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 42

Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури повідомили про підозру неповнолітній жительці Кременчука. Їй інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Що сталося?

За даними слідства, у серпні 2024 року дівчина через месенджер Telegram отримала пропозицію за винагороду підпалити автомобіль, яким користувалися українські військові. Вона знайшла припарковану неподалік будинку автівку кольору «хакі», облила її легкозаймистою рідиною та підпалила.

Свої дії неповнолітня знімала на камеру мобільного телефону, щоб надіслати відео як доказ замовнику.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, 16-річна студентка місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Дії підозрюваної кваліфіковані як серйозний злочин, пов’язаний із перешкоджанням законній діяльності ЗСУ. Наразі слідство триває, прокурори збирають докази для передачі справи до суду.