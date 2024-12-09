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Надзвичайні новини

У Кременчуці неповнолітню підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 42

Дії кременчужанки кваліфіковані як серйозний злочин, пов’язаний із перешкоджанням законній діяльності ЗСУ

Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури повідомили про підозру неповнолітній жительці Кременчука. Їй інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Що сталося?

За даними слідства, у серпні 2024 року дівчина через месенджер Telegram отримала пропозицію за винагороду підпалити автомобіль, яким користувалися українські військові. Вона знайшла припарковану неподалік будинку автівку кольору «хакі», облила її легкозаймистою рідиною та підпалила.

Свої дії неповнолітня знімала на камеру мобільного телефону, щоб надіслати відео як доказ замовнику.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, 16-річна студентка місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Дії підозрюваної кваліфіковані як серйозний злочин, пов’язаний із перешкоджанням законній діяльності ЗСУ. Наразі слідство триває, прокурори збирають докази для передачі справи до суду.

Нагадаємо, що цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: горів автомобіль підпал прокуратура Полтавщини
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