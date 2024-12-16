Кременчуцька спортсменка виборола «бронзу» на міжнародному турнірі з дзюдо

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Змагання проходили у Нідерландах, за першість боролися близько 1300 учасників

Кременчуцька спортсменка Єва Новік посіла III місце та виборола бронзову медаль на міжнародному турнірі із дзюдо серед юнаків та дівчат. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де Єва навчається.

Відбувалися змагання цими вихідними, 14 та 15 грудня, у Нідерландах під егідою Європейського союзу дзюдо. За першість змагалися близько 1300 учасників — юнаки та дівчата віком від 12 до 15 років та до 17 років — із 13 країн світу.

Серед усіх учасників Єва Новік стала бронзовою призеркою у ваговій категорії 57 кг.

Готував спортсменку до змагань тренер Василь Новік.

Нагадаємо, вихованки Кременчуцького спортивного ліцею вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі із дзюдо.