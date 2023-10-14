Зрадниця з Кіровоградщини, засуджена до довічного ув’язнення, навчалася та жила у Кременчуці

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У п’ятницю, 13 жовтня, 21-річну Ангеліну Д. з Кіровоградської області засудили до довічного ув'язнення за держзраду. Дівчина передавала російським військовим координати інфраструктурних та військових об'єктів. Свої дії вона координувала з фсб. Судову справу слухав Світловодський міськрайонний суд.

Слідство кваліфікувало її дії за двома статтями: держзрада в умовах воєнного стану та виправдання збройної агресії РФ. На час судового розгляду з березня 2023 року вона перебувала у слідчому ізоляторі.

Як з’ясувалося, дівчина довгий час жила та навчалася у Кременчуці та передавала у фсб координати стратегічних та військових об'єктів, розташованих у місті та біля Кременчука. Про те, за що саме до довічного ув'язнення засудили 21-річну дівчину родом з Кіровоградщини детально інформує «Судовий репортер». Видання повідомляє, що у дівчини немає каяття за свої злочини.

Ангеліна Д. народилася і виросла в Павлиші. Гімназію вона закінчила у Кременчуці, де й жила під час навчання. Після того вступила на юридичний факультет університету, але через два роки її відрахували. На момент повномасштабного вторгнення вона нічим не займалася і жила то у Кременчуці, то у Києві, проводячи час із друзями.

У лютому 2023 року їй написав співрозмовник, який представився російським офіцером, на ім'я Ігор Рускіх. Запропонував за гроші надсилати відео та координати військових й інфраструктурних об'єктів. Дівчина, каже слідство, погодилася.

За час роботи на російські спецслужби Ангеліна передала координати як мінімум 10 об'єктів, зокрема електропідстанції, військових частин, адмінбудівель, блокпостів поблизу оборонного підприємства і стратегічного мосту в Кременчуці.

На об’єкти вона виїжджала особисто, а також знаходила інформацію у телеграм-каналах. Зокрема, передала файл з фрагментом карти, де позначила розташування блокпостів біля Кременчуцького нафтопереробного заводу: стрілочкою вказала куди можна пройти, колом — де прохід обмежений.

У рідному Павлиші вона відзняла залізничну станцію та склади поблизу, а у Світловодську — будівлю оборонного підприємства. При чому останній об’єкт зафіксувала випадково. Мовляв, автобус із Кременчука, яким вона їхала додому, зламався й застряг у Світловодську. Тому, користуючись нагодою, вона зняла на телефон фасад заводу з вікна автобуса.

Фотознімки нафтобази в Олександрії, дівчина сказала, що знайшла в інтернеті. Аби отримати гроші від Ігоря, вона змінила дату створення файлу і відправила йому. Її координатор просив перевірити місцеві кар’єри й для конспірації називав їх «піщаними замками».

Вербування у Маріуполі

На судовому засіданні прокурор Кіровоградської облпрокуратури Володимир Лещенко повідомив про те, як Ангеліна стала на шлях зради.

За місяць до повномасштабного вторгнення дівчина приїхала з друзями на відпочинок у Крим. У березні добиралася додому й опинилася у Маріуполі. Через обстріли переховувалася у підвалах. Одного дня російські військові знайшли її та відвели на перевірку. Певний час вона провела у Маріуполі, «була волонтером». Згодом почала проситися додому. Її відпустили з вимогою підписати документ про конфіденційне співробітництво.

Зі слів обвинуваченої, коли вона була вже у Павлиші, їй зателефонував згаданий Ігор, сказав, що бачив її у Маріуполі та запропонував співпрацю. Спершу вона відмовилася. Невдовзі він подзвонив знову, але вже з українського номера, нагадав про підписаний документ і сказав, що тепер вона колаборант і має співпрацювати.

Мотиви зради України

Дівчина визнала, що працювала заради грошей. Спершу куратор з фсб надсилав їй по 2-3 тисячі гривень, а згодом за кожну координату по 20-30 тисяч. Усього отримала близько 150 тисяч гривень.

На питання у суді чи розуміла вона наслідки своїх дій і те, що відбувається у нас в країні, вона відповіла, що «розумію наслідки і тоді розуміла».

- В мене в голові були лише ці фінанси. Так, мене тривожило, що батько може загинути і я просила його брати вихідні, але я виконувала цю роботу, — цитує відповідь Ангеліни Судовий репортер.

Вона також розповіла, що зв'язувалася зі своїм куратором по відеозв'язку і він на картах показував їй сектори, які треба перевірити. Зазначила, що на більшості об'єктів, які вона відзняла, не було військових чи техніки й вона «надсилала хоч якийсь матеріал, аби отримати ці гроші». Хотіла, «увійти в довіру, аби він її полюбив та більше скидав коштів».

Адвокат обвинуваченої Віктор Погрібний, залучений за контрактом із Центром безоплатної правової допомоги, запитував у підзахисної про її мотиви. Вона повторила, що хотіла заробити гроші.

Суд визнав Ангеліну винною у держзраді та виправданні збройної агресії рф. Її засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

На оголошення вироку прийшли батьки дівчини. Рішення суду вони сприйняли мовчки. Зі слів адвоката, Ангеліна заперечувала, аби рідні були на судовому процесі. На запитання чому, припустив, що «їй просто соромно».