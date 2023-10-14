Патрульна поліція Кременчука закликає водіїв бути уважними та обережними через туман

Сьогодні зранку на дорогах Кременчука та району ускладнені погодні умови — сильний туман.

Патрульна поліція Кременчука закликає водіїв бути уважними та обережними.

- Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу.

Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду.

При зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Бережіть себе та поважайте один одного, - написали на сторінці Патрульної поліції Кременчука у Фейсбук.