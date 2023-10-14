Патрульна поліція Кременчука закликає водіїв бути уважними та обережними через туман

Сьогодні зранку на дорогах Кременчука та району ускладнені погодні умови — сильний туман.
Патрульна поліція Кременчука закликає водіїв бути уважними та обережними.
- Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу.
Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду.
При зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Бережіть себе та поважайте один одного, - написали на сторінці Патрульної поліції Кременчука у Фейсбук.
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