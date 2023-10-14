Туман у Кременчуці та районі очима нашого фотокореспондента

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Будьте уважними та обережними – складні погодні умови
Особливо уважними та обережними потрібно бути водіям - на території усього Кременчуцького району сильний туман
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