У Кременчуці патрульні затримали крадія

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17 грудня на бульварі Автокразівський кременчуцькі патрульні затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Поліцію викликали після того, як власник гаража виявив зникнення цінного майна. Прибувши на місце, патрульні поспілкувалися із заявником і почали обстеження прилеглої території. У результаті знайшли чоловіка, який, імовірно, причетний до злочину.

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, торік поліція затримала 33-річного жителя Кременчука, який обкрадав гаражі кременчужан.