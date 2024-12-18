Найкращих працівників культури міста Горішні Плавні відзначили та нагородили до професійного свята

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Урочистий захід із нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбувся минулого четверга у Палаці культури й творчості.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих воїнів та усіх жертв російсько-української війни. Програму вечора відкрив колектив «Парне молоко». Після виступу зразкового шоу-гурту з композицією «Україна — це ми» працівники культури приймали вітання з нагоди професійного свята.

«Шановні працівники галузі культури, майстри народного мистецтва! Ваша робота — це не просто професія, це мистецтво надихати, дарувати радість, спонукати замислитись, зберігати нашу культурну спадщину, — звернувся до учасників свята міський голова Дмитро Биков. — Завдяки вам жива наша культура. Ми пишаємося нашою історією, ідентичністю. До війни у кожному закладі культури громади ми виконали значні ремонтні роботи. Створюємо нові експозиції у краєзнавчому музеї. Я розумію, що збереження освітніх, культурних надбань для нашої громади, для України неможливо переоцінити. Це фундамент, на якому тримається наше суспільство, держава. Тож ми ще більше будемо докладати зусиль, аби не лише зберегти, але й примножити наші духовні та культурні цінності, національні традиції, які зміцнюють гордість за нашу країну».

Роботу в цій сфері очільник громади пов’язав зі змінами у світосприйнятті молоді. Протягом останніх двох років, зауважив мер, відбулися позитивні зрушення в молодіжному середовищі. Сучасна молодь, на думку Дмитра Бикова, стає відповідальнішою, проявляє лідерство у реалізації актуальних проєктів, спрямованих на добробут громади у співпраці зі старшим поколінням.

«Мене радує цей взаємозв’язок, відчуття спільності й наступності поколінь, передача досвіду новому поколінню українців. Це символічно і красиво. У загальному процесі естетичного виховання молодого покоління провідну роль відіграє мистецтво. Саме воно є джерелом духовності в розвитку нації», — підсумував Дмитро Биков.

Очільник громади подякував представникам культурної галузі за наполегливу і відповідальну роботу щодо збереження і примноження культурної спадщини держави. Побажав миру, здоров’я, натхнення, високих творчих злетів, нових досягнень і особистого вагомого внеску в розвиток культури України. З привітанням до колег звернулася начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.

«Дякую вам, що у непростий для всіх нас час ви лікуєте душі людей: своїм мистецтвом, музикою, піснею, творчістю, образотворчим мистецтвом. Без культури — немає нації. Є просто група людей. Без культури — немає країни, є просто територія. Тож ваша праця, шановні колеги, надзвичайно важлива, — наголосила Ірина Зеленська. — У нашій громаді створено гідні умови для навчання дітей музиці, малюванню, танцю, співу. Ми маємо прекрасні заклади культури, які успішно розвиваються. За це ми щиро вдячні органам місцевого самоврядування на чолі з Дмитром Биковим».

До привітань долучилися директорка ПКіТ Ліліана Кулик, очільниця «Центральної бібліотечної системи» Олена Дудко, керівники художньої та музичної шкіл Ольга Чередніченко та Анатолій Головня, в. о. директора краєзнавчого музею Катерина Ткаченко. За багаторічну сумлінну працю у сфері культури і просвітництва Подяка міського голови була оголошена представникам ПКіТ — гумористичному дуету «Язикаті Хвеськи» у складі Світлани Поварової та Ніни Радченко, керівниці народного ансамблю естрадного танцю «Глорія» Ользі Атаманчук, керівнику народного оркестру народних інструментів «Барви» Михайлу Клименку. Також Подякою міського голови були відзначені викладачки музичної школи Неллі Бугуєва та Юлія Головня, головна зберігачка фондів краєзнавчого музею Валентина Василенко.

Грамотою департаменту культури, спорту і туризму Полтавської обласної військової адміністрації нагороджено начальницю відділу культури, спорту і туризму виконкому міської ради Ірину Зеленську — «за багаторічне служіння національній культурі, збереження традицій народного мистецтва, примноження надбань українського народу». Окремих працівників закладів культури громади відзначили Почесною грамотою відділу культури, спорту і туризму «за активну просвітницьку діяльність, творчу майстерність».