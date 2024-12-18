На Полтавщині рятувальники витягли песика з 15-метрового колодязя

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 341

18 грудня у селі Ланна, що на Полтавщині, рятувальники визволили собаку, який впав у колодязь завглибшки 15 метрів. Рятувальну операцію провели працівники Державної служби надзвичайних ситуацій міста Карлівка.

За допомогою спеціальної триноги пожежний-рятувальник Ігор Михайленко спустився у колодязь і підняв чотирилапого разом із собою на поверхню. Песик не постраждав і повернувся до своїх господарів. Про успішну операцію рятувальники повідомили на своїй Instagram-сторінці.