На Полтавщині рятувальники витягли песика з 15-метрового колодязя

18 грудня у селі Ланна, що на Полтавщині, рятувальники визволили собаку, який впав у колодязь завглибшки 15 метрів. Рятувальну операцію провели працівники Державної служби надзвичайних ситуацій міста Карлівка.
За допомогою спеціальної триноги пожежний-рятувальник Ігор Михайленко спустився у колодязь і підняв чотирилапого разом із собою на поверхню. Песик не постраждав і повернувся до своїх господарів. Про успішну операцію рятувальники повідомили на своїй Instagram-сторінці.
Рятувальники Полтавщини регулярно допомагають тваринам, що опинилися у біді. У жовтні вони визволили кота, який застряг на дереві, а нещодавно — врятували лебедя із замерзлого ставка.
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