На Полтавщині рятувальники визволили лебедя із замерзлого ставка

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У суботу, 14 грудня, полтавські рятувальники визволили лебедя із замерзлого ставка. Про це інформують у пресслужбі Полтавського райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, близько 16.02 рятувальники отримали повідомлення про те, що у селі Андріївка на ставку лебідь уже тривалий час знаходиться на одному місці у воді на відстані близько 15 м від берега.

Співробітники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Полтави на човні підплили до птаха, розбили кригу навколо та забрали його на берег.

Після цього птаха передали до екопарку «Ковалівка», де його обстежать фахівці.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях місцеві мешканці допомогли врятувати лебідку, яка ходила проїжджою частиною у місті.