«Мене Шварценеггер на руках носив по стадіону», — заслужена тенисистка Світлана Карпук розповіла про спортивну кар’єру

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 866

Жінка має другу групу інвалідності, але це не завадило стати успішною спортсменкою, чемпіонкою України і Європи

Кременчужанка Світлана Карпук мріє про участь у Чемпіонату світу з настільного тенісу. Каже, все життя прагнула до цих змагань й вважає, що саме участь у чемпіонаті світового рівня зробить її кар’єру цілком успішною.

Жінка розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про себе, участь у різних змаганнях та свої досягнення, головним з яких вважає свою власну перемогу над хворобою.

— Спорт допоміг повірити в себе, не опустити руки й постійно досягати нових вершин, — каже пані Світлана.

Ще у ранньому дитинстві вона захопилася настільним тенісом. У спеціалізованій школі-інтернаті, де навчалася, побачила стіл для гри, взяла в руки ракетку й закохалася в цей вид спорту.

Про своє захоплення розповіла матусі Вірі Андріївні Криченко, яка минулого року пішла з життя. Та підтримала доньку й почала робити все для розвитку її спортивного майбутнього.

— Саме завдяки цій підтримці я досягла своїх спортивних висот.

Перший тренер Олександр Масловець також бачив в ній перспективну спортсменку й часто повторював: «Світлано, займайтеся спортом, ви точно доб'єтесь успіху».

До занять дівчина підходила з повною відповідальністю — тричі на день тренувалася. Й коли її вперше запросили взяти участь у змаганнях обласного рівня, зраділа. Ще більшу радість відчула, коли перемогла всіх суперників й стала чемпіонкою області.

Після цього були багатогодинні тренування, нові змагання й перемоги. Вона брала участь у змаганнях різного рівня, їздила по Україні, щорічно брала участь у турнірі, який проходив в Одесі, відвідувала змагання в Маріуполі, бувала за кордоном.

В колекції медалей спортсменки — нагороди за перемогу в змаганнях, що проходили в Ірландії, Греції, Нідерландах, Туреччині та інших країнах.

Світлана Карпук стала чемпіонкою України, пізніше чемпіонкою Європи.

Про поїздку в Дублін спортсменка розповідає окремо:

— На все життя запам’ятала пригоду, яка трапилася зі мною під час поїздки. В параді спортивному, який проходив на величезному стадіоні, брали участь понад 100 країн. Я була капітаном нашої української команди, йшла попереду, несла прапор. Й раптом побачила перед собою знайоме обличчя. Це був Арнольд Шварценеггер. Я підбігла до нього й кинулася на шию — дуже зраділа, що побачила відому людину. А він взяв мене на руки й проніс спочатку по стадіону, а потім приніс до нашої команди. Вже згодом я дізналася, що він спонсорував ці паразмагання. В мене навіть фото було, але воно загубилося при переїзді.

Світлана згадує, що тренер довго посміхався з її сміливості й казав, що вона молодець, всюди встигає.

Не менше запам’яталася поїздка в Барселону, де українську команду приймали, як найдорожчих гостей, всім забезпечували, возили по екскурсіях, зустрічах.

Зараз Світлані Карпук 56 років, але вона продовжує брати участь у місцевих змаганнях з настільного тенісу. Коли запрошують — не відмовляється!

До речі спортсменка хоч і не займається тренеркою роботою, але має учнів. В приміщенні колишнього магазину «Анабела» кожну неділю тренується сама й допомагає відточувати майстерність таким самим любителям настільного тенісу. Особливо пишається успіхами Олексія Варави, який постійно приїжджає на тренування.

Минулого місяця пані Світлану запрошували на фестиваль «Сильні духом», який об’єднав людей з інвалідністю. Вона на сцені вручала нагороди переможцям в спортивній номінації. Каже, що дуже пишається цією можливістю, бо їй приємна увага й те, що про її досягнення не забувають, що цінують на місцевому рівні.

Жінка радить всім займатися спортом, бо він дисциплінує, дає віру у власні сили. А ще вона дуже хоче, щоб на людей з інвалідністю місцева влада й державні органи звертали більше уваги. Щоб робота велася не тільки громадськими організаціями, але й відповідальними за розподіл коштів особами.

— Це дуже важливо розв'язувати проблеми людей з інвалідністю, підтримувати їх й надавати можливість розвиватися.