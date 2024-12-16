Вже 4,4 млн українців отримали кошти «Зимової єПідтримки», а заявки в «Дії» подали 7,5 млн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 126

Ще 2 мільйони українців, які подали заявки через застосунок «Дія» 2 та 3 грудня, отримали кошти на свої рахунки. Серед них — 444 тисяч виплат на дітей. Таким чином за заявками в «Дії» вже 4,4 млн громадян отримали фінансову допомогу від держави, зокрема 964 тисяч виплат на дітей. Про це повідомляє «Урядовий портал».

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Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» почали виплачувати з 10-го грудня. Першими допомогу отримали близько 2,4 мільйона громадян, які подали заявки 1-го грудня. Виплати за програмою здійснюються приблизно протягом 10 робочих днів від дати подання заявки.

— Основним завданням програми є підтримка населення у складний зимовий період. Ми бачимо, що отримані кошти люди спрямовують переважно на оплату комунальних послуг. Це свідчить, що виплати від держави дійсно допомагають українцям вирішити першочергові потреби. Сплачуючи за світло, опалення чи газ, ми підтримуємо нашу енергетику, яку ворог намагається знищити. Так само важливо купувати українські ліки та книги чи оплачувати інші локальні послуги — це підтримка бізнесу, який створює робочі місця в Україні і податки якого йдуть на фінансування наших Сил оборони. Також можна самостійно спрямувати отриману 1000 грн на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів, — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Станом на 16 грудня загальна кількість заявок у «Дії» досягла 7,5 млн, із них 2 млн — на виплати для дітей. У процесі перевірки близько 130 тисяч заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого, а витратити кошти — до завершення 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Отримати ці кошти можна і без використання застосунку «Дія». До програми «Зимової єПідтримки» долучилася «Укрпошта». Через неї допомогу можуть отримати громадяни, які отримують через Укрпошту пенсії та інші соціальні виплати.

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Кошти можна також отримати через уповноважені банки. Це можуть зробити люди, старші 65 років, ті, хто відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібно надати паспорт із відповідною відміткою), а також опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб.

Детальніше про це можна дізнатися на сайті програми.

На що можна витратити кошти

Кошти за програмою «Зимової єПідтримки» (1000 грн) можна використати на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та інші послуги. Або купити книги чи іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» й продаються в торгових точках програми. Їх перелік на сайті програми. Ці кошти можна також витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

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