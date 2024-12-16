У Кременчуці правоохоронці виявили у місцевого мешканця вибухівку

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 136

Днями у Кременчуці правоохоронці вилучили у місцевого 28-річного мешканця вибухівку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, зупинили чоловіка на вулиці Київській. Вилучену у нього вибухівку відправили на експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»).

Нагадаємо, учора у Кременчуці у провулку Княжому знайшли боєприпас: згодом вибухотехніки гранату знищили.