Кременчук виділяє 10 млн гривень на реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17 у 2025 році

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 243

У 2025 році у Кременчуці продовжать реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17. На це місто заклало у бюджет 10 мільйонів гривень. Про це стало відомо з обсягів капітальних вкладень бюджету Кременчуцької громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році.

Очікується, що реконструкція буде готовою на 57%. Загальна вартість проєкту з 2013 по 2025 рік складає 89,6 млн гривень. Понад половину цієї суми покриває місцевий бюджет — це 50,9 млн гривень.

Нагадаємо, раніше заступник міського голови Кременчука Іван Москалик розповів, що обсяг робіт, який був виконаний раніше, «його, в принципі, майже достатньо для того, щоб спробувати відновити роботу СП-17 по постійній схемі» у 2025 році. Цьогоріч на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджету грошей не виділяли.

Додамо, реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року — саме з цього часу виділялися кошти на об’єкт (за даними сервісу Z.Тexty.org.ua, який містить інформацію про державні закупівлі з 2008 року). Станом на 2019 рік, усього за ці роки на СП-17 (за даними цього ж сервісу) розіграно тендерів на суму 50,82 млн грн.

Загалом 2022 по 2025 роки планувалось витратити понад 13 млн гривень з обласного та міського бюджетів.