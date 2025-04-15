Частину вулиці Шевченка у Кременчуці перекрили. Рух — в об'їзд

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З учора, 14 квітня, рух вулицею Шевченка у Кременчуці обмежено. Ділянку дороги від перехрестя із вулицею Троїцькою до будинку № 64 на вулиці Шевченка перекрили.

Причиною перекриття проїжджої частини є проведення аварійно-відновлювальних робіт на внутрішньоквартальних теплових мережах.

Обіцяють, що ремонті роботи триватимуть протягом місяця, після чого вулицю знов відкриють для транспорту.

Аби потрапити у двір будинку, розташованого на вул. Троїцькій, 63/62, треба заїжджати або від магазину «Наречена», або зі сторони вулиці Сумській.