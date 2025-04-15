У Кременчуці зупинили водія BMW у 10 разів п'янішого за норму

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 185

У ніч на 15 квітня на вулиці Героїв Маріуполя патрульні зупинили автомобіль BMW 316. Його водій порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Перевірка на приладі «Драгер» підтвердила підозри — результат склав 2,00 проміле. Це у десять разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 125 КУпАП. Керманича відсторонили від керування.

Нагадаємо, що протягом вихідних у Кременчуці виявили 11 нетверезих водіїв.