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У Кременчуці проводитимуть дезінсекцію зелених зон за майже 100 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 100

Послугу фірма надаватиме до кінця поточного року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив дезінсекцію зелених зон міста у ТОВ «Дез-Сервіс». Роботи підрядник виконає за 99 тисяч 397 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Послугу фірма надаватиме до кінця поточного року. 

Де у Кременчуці знищуватимуть шкідників:

  • Парк Слави та прилегла територія розташування: Набережна р. Дніпро
  • Парк МЮДА розташування: вул. Халаменюка
  • Сквер ім. О. Бабаєва та прилегла територія
  • Сквер Лесі Українки та прилегла територія
  • Сквер «Нафтохімік» (Енерджі)
  • Бульвар Відродження України та прилегла територія (колишня назва: бульвар Пушкіна)
  • Парк Студентський та прилегла територія
  • Зелена зона на проспекті Л. Українки в районі «Спортлайфа»

За даними Clarity Project, ТОВ «Дез-Сервіс» зареєстроване у Кременчуці, працює з 2015 року. Засновником і директором фірми є Сергій Шкарбань. ТОВ має 113 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів на загальну суму 1,39 млн грн.

Торік Благоустрій також замовляв у ТОВ «Дез-Сервіс» аналогічні послуги. 

Нагадаємо, нещодавно підприємство замовило послуги з кронування дерев у підприємця Кириленка П.С.

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Автор: Телеграф
Теги: дезінсекція Благоустрій Кременчука
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