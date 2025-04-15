У Кременчуці проводитимуть дезінсекцію зелених зон за майже 100 тисяч гривень

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив дезінсекцію зелених зон міста у ТОВ «Дез-Сервіс». Роботи підрядник виконає за 99 тисяч 397 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Послугу фірма надаватиме до кінця поточного року.
Де у Кременчуці знищуватимуть шкідників:
За даними Clarity Project, ТОВ «Дез-Сервіс» зареєстроване у Кременчуці, працює з 2015 року. Засновником і директором фірми є Сергій Шкарбань. ТОВ має 113 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів на загальну суму 1,39 млн грн.
Торік Благоустрій також замовляв у ТОВ «Дез-Сервіс» аналогічні послуги.
Нагадаємо, нещодавно підприємство замовило послуги з кронування дерев у підприємця Кириленка П.С.
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