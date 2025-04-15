У Кременчуці проводитимуть дезінсекцію зелених зон за майже 100 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 100

Послугу фірма надаватиме до кінця поточного року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив дезінсекцію зелених зон міста у ТОВ «Дез-Сервіс». Роботи підрядник виконає за 99 тисяч 397 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Послугу фірма надаватиме до кінця поточного року.

Де у Кременчуці знищуватимуть шкідників:

Парк Слави та прилегла територія розташування: Набережна р. Дніпро

Парк МЮДА розташування: вул. Халаменюка

Сквер ім. О. Бабаєва та прилегла територія

Сквер Лесі Українки та прилегла територія

Сквер «Нафтохімік» (Енерджі)

Бульвар Відродження України та прилегла територія (колишня назва: бульвар Пушкіна)

Парк Студентський та прилегла територія

Зелена зона на проспекті Л. Українки в районі «Спортлайфа»

За даними Clarity Project, ТОВ «Дез-Сервіс» зареєстроване у Кременчуці, працює з 2015 року. Засновником і директором фірми є Сергій Шкарбань. ТОВ має 113 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів на загальну суму 1,39 млн грн.

Торік Благоустрій також замовляв у ТОВ «Дез-Сервіс» аналогічні послуги.

Нагадаємо, нещодавно підприємство замовило послуги з кронування дерев у підприємця Кириленка П.С.