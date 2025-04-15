Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 6 серпня

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Продовження воєнного стану та мобілізації буде вже 15-м із початку повномасштабного військового вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту затвердити свої укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб — з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Він вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження до серпня термінів дії воєнного стану (№ 13172) та проведення загальної мобілізації (№ 13173). Наразі обидва законопроєкти опрацьовуються у комітеті.

Продовження воєнного стану і мобілізації буде вже 15-м із початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені у перший день повномасштабної війни — 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці ці строки продовжуються.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів: з 8 лютого до 9 травня 2025 року.