На трасі Полтава – Кременчук ВАЗ зіткнувся з вантажівкою: постраждала 18-річна пасажирка

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14 квітня близько 21.40 на 97 км автодороги Полтава – Кременчук між селами Соснівка та Потоки сталася дорожньо-транспортна пригода. ВАЗ-21063, за кермом якого був 21-річний водій, зіткнувся з вантажівкою Scania, що їхала назустріч. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Унаслідок зіткнення постраждала 18-річна пасажирка легковика. Її госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості травм та надання допомоги.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, напередодні в Кременчуцькому районі ВАЗ злетів із дороги — постраждав водій.