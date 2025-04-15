На трасі Полтава – Кременчук ВАЗ зіткнувся з вантажівкою: постраждала 18-річна пасажирка

14 квітня близько 21.40 на 97 км автодороги Полтава – Кременчук між селами Соснівка та Потоки сталася дорожньо-транспортна пригода. ВАЗ-21063, за кермом якого був 21-річний водій, зіткнувся з вантажівкою Scania, що їхала назустріч. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Унаслідок зіткнення постраждала 18-річна пасажирка легковика. Її госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості травм та надання допомоги.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, напередодні в Кременчуцькому районі ВАЗ злетів із дороги — постраждав водій.
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