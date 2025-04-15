«Спорт для всіх»: У Кременчуцькій РВА відзначили спортсменів, тренерів, організаторів та меценатів пара спорту

Серед нагороджених грамотою начальника Кременчуцької РВА за багаторічний внесок в розвиток рекреаційного спорту та численні спортивні досягнення була Світлана Карпук — кандидатка в майстри спорту з настільного тенісу, чемпіонка та призеркою Спеціальних ігор
Сьогодні, 15 квітня, у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації зібрали спортсменів з інвалідністю, тренерів, організаторів та меценатів пара спорту, які допомагають та розвивають ці види спорту дотримуючись гасла «Спорт для всіх».
Захід розпочали о 9.00 з Загальнонаціональної хвилини мовчання у пам’ять про загиблих Захисників і Захисниць України.
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Він вручив подяки та почесні грамоти:
Як розповів після нагородження голова Кременчуцького міського осередку ГО «Всеукраїнська організація «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник, 13 квітня у Києві проходив чемпіонат України з настільного тенісу Special Olympics Ukraine. Кременчук та Полтавщину на них представляла неодноразова чемпіонка і призерка Спеціальних Ігор Світлана Карпук. Вона виступала у найсильнішому дивізіоні й у напруженій боротьбі здобула 1-ше місце.
Відповідаючи на питання журналістів коли вона почала займатися спортом та скільки має нагород, Світлана Карпук зазначила що близько 70, хоча скільки точно не знає, бо їх не рахувала. А спортом почала займатися ще в дитинстві.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно розповідав про Світлану Карпук. Жінка має другу групу інвалідності, але це не завадило їй стати успішною спортсменкою, чемпіонкою України і Європи. В колекції її медалей — нагороди за перемогу в змаганнях, що проходили в Ірландії, Греції, Нідерландах, Туреччині та інших країнах світу. Вона стала чемпіонкою України, пізніше чемпіонкою Європи. Зараз Світлані Карпук 56 років, але вона продовжує брати участь і у місцевих змаганнях з настільного тенісу. Коли запрошують — не відмовляється!
Вона розповіла нашому виданню, що мріє про участь у Чемпіонату світу з настільного тенісу. Каже, все життя прагнула до цих змагань й вважає, що саме участь у чемпіонаті світового рівня зробить її кар’єру цілком успішною.
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