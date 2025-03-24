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Від початку року Кременчук спрямував 2,3% своїх доходів на обороноздатність країни

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 75

 

За узагальненими даними регіону, це 20-те місце в рейтингу, а показник знаходиться нижче середнього значення

Протягом січня-лютого Кременчуцька громада спрямувала 2,3% свого доходу на заходи з обороноздатності та територіальної оборони. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За показниками інших громад області, таке значення посідає 20-те місце в рейтингу і знаходиться нижче середнього значення.

 

Загалом найвищі показники видатків на оборону відносно власних доходів мають такі громади:

  • Мартинівська — 120,6%;
  • Омельницька — 25,9%;
  • Щербанівська — 16,7%;
  • Миргородська — 14,4%;
  • Градизька ТГ — 12,9%.

Загалом же за перші два місяці року та обороноздатність та територіальну оборону на Полтавщині передбачено 33,8 млн грн, з яких 83,4 млн грн — фінансування громад. Також протягом року завдяки додатковим коштам у громадах на підтримку військовослужбовців планують спрямувати 151,1 млн грн.

Зазначимо також, що по області 16 громад зовсім не виділяли частину своїх доходів на потреби обороноздатності.

Нагадаємо, за перші 8 місяців минулого року Кременчуцька громада спрямувала на потреби війська 7% своїх доходів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: обороноздатність гроші армія територіальна оборона
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