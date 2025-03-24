«Миргородкурорт» на Полтавщині можуть використовувати задля соціальної адаптації та відновлення ветеранів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 103

Курорт планують залучити до реалізації обласних і державних програм для військових та їх родин

«Миргородкурорт» на Полтавщині планують використовувати задля соціальної адаптації та відновлення ветеранів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Курорт планують залучати до реалізації обласних і державних програм для військових та їхніх родин. Окрему увагу приділятимуть психологічній реабілітації та відновленню ветеранів після служби. Вивчатимуть перспективи впровадження досвіду та ресурсів міжнародних партнерів.

Планується, що курорт стане важливим елементом у системі підтримки захисників України — не лише в частині лікування, а і як простір для відновлення після служби.

Нагадаємо, на Полтавщині також планують відкрити реабілітаційний центр на базі колишнього оздоровчого табору.