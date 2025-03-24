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Нерухомість, доходи: що задекларував начальник Полтавського ОТЦК та СП за 2024 рік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 411

На банківських рахунках військового лежить понад пів мільйона гривень і 89 доларів

Начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олексій Трофіменко подав декларацію про доходи за 2024 рік. У ній військовослужбовець вказав нерухомість, транспорт, доходи та заощадження. Про це стало відомо з його річної декларації про доходи.

Олексій Трофіменко володіє 2 квартирами у Сумах, власниками яких він став у 2021 та 2024 роках. Відомо, що остання дісталась йому у спадок. Торік він також отримав у спадок житловий будинок площею 52,4 м² у сумах і землю. 

Своєю чергою жінка начальника ТЦК має у селі Зелене неподалік Сум житловий будинок площею 112,2 м² з 2015 року і дві земельні ділянки з 2006 року. Олексій Трофіменко володіє однією земельною ділянкою у селі Коршачина Сумська область з 2018 року. 

У 2019 році військовий придбав SKODA OCTAVIA 2007 року випуску за 28 тисяч гривень. 

За минулий рік на посаді керівника обласного ТЦК Трофіменко заробив 612 тисяч 643 гривні. Також він задекларував дохід від оренди майна для ТОВ «Білопілля Агро» — 8 тисяч 906 грн, соціальні виплати від Сумської міської ради — 10 тисяч 551 гривню, інші доходи від військової служби — 50 тис. 392 грн, відсотки з банку — 2 тис. 105, додаткове благо від Полтавської обласної ради — 4 тис. 293 грн і вказав вартість подарунка — 2 тис. грн. 

Як заощадження подружжя тримає 48 тисяч доларів готівкою. На банківських рахунках військового лежить понад пів мільйона гривень і 89 доларів. 

Нагадаємо, керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Мазніцький за 2024 рік заробив 454 тисяч 606 гривень. Також військовий отримав благодійну допомогу та дохід від надання майна в оренду.

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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП декларація
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