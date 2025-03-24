У ліцеї в Кременчуці планують зробити капітальний ремонт укриття: скільки це може коштувати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 167

Ремонт триватиме до кінця 2025 року

Кременчуцький ліцей № 5 замовив капітальний ремонт частини підвальних приміщень. На торги вийшов єдиний учасник — ТОВ «АЛЬФА-БІТ». Нині підрядник очікує рішення замовника. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Ремонт триватиме до кінця 2025 року. Ціна робіт, які запропонував учасник, — 1,98 млн грн.

ТОВ «АЛЬФА-БІТ» зареєстрували у Світловодську у 2020 році. За цей час фірма має 9 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів на понад 2,8 млн грн, найбільше — з управлінням житлово-комунального господарства Світловодської міськради. Директором і засновником на сьогодні є Олександр Скляров, вказано на Clarity Ptoject.

Нагадаємо, на початку 2024-го директорка ліцею № 5 Ольга Мірошніченко розповідала, що загалом заклад має 3 укриття. Їх загальна місткість — 642 особи.