Кременчуцький перинатальний центр списує обладнання на майже 200 тисяч гривень: що саме і чому

Кременчуцький перинатальний центр списує своє обладнання загальною вартістю майже 200 тисяч гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.
У документі зазначено, що списують обладнання у зв’язку з його непридатністю до подальшої експлуатації внаслідок фізичного та морального зносу, а також через відсутність деталей запчастин, які були зняті з виробництва.
Загалом списанню підлягають:
Загальна вартість списаного товару становить 194 тисячі 983 гривні. Проте у документі також зазначено, що сума нарахованого зносу дорівнює початковій вартості обладнання, тож його залишкова вартість відсутня.
Нагадаємо, на початку року у Кременчуці планували виділити додаткові 600 тис. грн на будівництво підйомника.
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