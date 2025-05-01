Кременчуцький перинатальний центр списує обладнання на майже 200 тисяч гривень: що саме і чому

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 218 Коментарів: 2

Найстаріший апарат був придбаний у 1992 році

Кременчуцький перинатальний центр списує своє обладнання загальною вартістю майже 200 тисяч гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

У документі зазначено, що списують обладнання у зв’язку з його непридатністю до подальшої експлуатації внаслідок фізичного та морального зносу, а також через відсутність деталей запчастин, які були зняті з виробництва.

Загалом списанню підлягають:

апарат ультразвукового дослідження (1994) — 51 тис. 513 грн;

апарат ультразвукового дослідження (1992) — 23 тис. 670 грн;

контактний цифровий термограф (2014) — 45 тис. 500 грн;

комплекс для реанімації новонароджених (1993) — 28 тис. 900 грн;

реанімаційно-хірургічний монітор (2008) — 21 тис. 900 грн;

біохімічний аналізатор (2012) — 23 тис. 500 грн.

Загальна вартість списаного товару становить 194 тисячі 983 гривні. Проте у документі також зазначено, що сума нарахованого зносу дорівнює початковій вартості обладнання, тож його залишкова вартість відсутня.

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці планували виділити додаткові 600 тис. грн на будівництво підйомника.



