Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчуцький перинатальний центр списує обладнання на майже 200 тисяч гривень: що саме і чому

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 218 Коментарів: 2

 

Найстаріший апарат був придбаний у 1992 році

Кременчуцький перинатальний центр списує своє обладнання загальною вартістю майже 200 тисяч гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

У документі зазначено, що списують обладнання у зв’язку з його непридатністю до подальшої експлуатації внаслідок фізичного та морального зносу, а також через відсутність деталей запчастин, які були зняті з виробництва.

Загалом списанню підлягають:

  • апарат ультразвукового дослідження (1994) — 51 тис. 513 грн;
  • апарат ультразвукового дослідження (1992) — 23 тис. 670 грн;
  • контактний цифровий термограф (2014) — 45 тис. 500 грн;
  • комплекс для реанімації новонароджених (1993) — 28 тис. 900 грн;
  • реанімаційно-хірургічний монітор (2008) — 21 тис. 900 грн;
  • біохімічний аналізатор (2012) — 23 тис. 500 грн.

Загальна вартість списаного товару становить 194 тисячі 983 гривні. Проте у документі також зазначено, що сума нарахованого зносу дорівнює початковій вартості обладнання, тож його залишкова вартість відсутня.

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці планували виділити додаткові 600 тис. грн на будівництво підйомника.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: перинатальний центр обладнання списання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

5 072
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:00

То можна просто забрати?


1 0
125
колобок:
Сьогодні, 17:22

Цитата: zzzzzz

То можна просто забрати?

За правилами списання - ні. Ніякого другого життя. В присутності всіх членів комісії по списанню все повинно бути побите, розібране на матеріали, з яких виготовлене, і здане в утиль, звідки нададуть документ, а за металевий брухт ще й якісь гроші на спецрахунок надійдуть. Не знаюся на медичному обладнанні, але, якщо там є хоча б мізерна доля дорогоцінних металів, то їх повинні випаяти в спеціальній установі. Та багато чого теба зробити за правилами...


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх