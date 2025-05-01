Шахраї ошукали жителя Кременчуччини на 32 тисячі гривень: поліція порушила кримінальне провадження

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 199

У жителя Кременчуцького району шахраї видурили 32 тисячі гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За останні дні це не поодинокий випадок на території області. Окрім жителя Кременчуччини, жертвами шахраїв стали мешканці Полтавського та Миргородського районів. Схема у всіх трьох випадках подібна: до жертв телефонує невідома особа, яка називається представником банку і під приводом надання банківських послуг списує із картки гроші. Так житель Кременчуччини втратив 32 тисячі гривень, жінка із Полтавського району — 50 тисяч гривень, а потерпілий із Миргородщини — 12 тисяч гривень.

За кожним із цих епізодів поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Під вплив шахраїв також потрапила ще одна полтавка: у соцмережах їй запропонували гроші за те, що вона буде ставити вподобайки. Жінка перейшла за посиланням і втратила з картки 15 тисяч гривень. Слідчі проводять розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Також аферисти одурили і жителя Кобеляк. Під приводом надання грошової допомоги у чоловіка з банківської картки вкрали понад 32 тисячі гривень. Поліція розпочала розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські Полтавщини відправили на лаву підсудних злочинну групу, яка ошукала українців на понад 800 тис. грн.











