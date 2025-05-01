Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Шахраї ошукали жителя Кременчуччини на 32 тисячі гривень: поліція порушила кримінальне провадження

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 199

 

Загалом останнім часом шахраї видурили у громадян Полтавщини понад 140 тисяч гривень

У жителя Кременчуцького району шахраї видурили 32 тисячі гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За останні дні це не поодинокий випадок на території області. Окрім жителя Кременчуччини, жертвами шахраїв стали мешканці Полтавського та Миргородського районів. Схема у всіх трьох випадках подібна: до жертв телефонує невідома особа, яка називається представником банку і під приводом надання банківських послуг списує із картки гроші. Так житель Кременчуччини втратив 32 тисячі гривень, жінка із Полтавського району — 50 тисяч гривень, а потерпілий із Миргородщини — 12 тисяч гривень.

За кожним із цих епізодів поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Під вплив шахраїв також потрапила ще одна полтавка: у соцмережах їй запропонували гроші за те, що вона буде ставити вподобайки. Жінка перейшла за посиланням і втратила з картки 15 тисяч гривень. Слідчі проводять розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Також аферисти одурили і жителя Кобеляк. Під приводом надання грошової допомоги у чоловіка з банківської картки вкрали понад 32 тисячі гривень. Поліція розпочала розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські Полтавщини відправили на лаву підсудних злочинну групу, яка ошукала українців на понад 800 тис. грн.




0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: kuryer.if.ua
Теги: шахраї шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх