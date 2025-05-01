Репетитора з вокалу з Полтавщини судитимуть за зґвалтування малолітніх дітей — прокуратура

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 305

Попередньо обвинуваченому може загрожувати до 15 років за ґратами

Перед судом постане репетитор з вокалу із Полтави, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітніх дітей, які не досягли 14 років. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, обвинувачений — педагог-організатор полтавського ліцею № 6 «Лідер». Чоловік займався репетиторством у себе вдома та в орендованих приміщеннях. Під час приватних занять він упродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей. За час досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити 3 подібні епізоди.

Викрили чоловіка торік восени. Із 8 листопада він перебуває під вартою.

Обвинуваченому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство осіб, які не досягли чотирнадцяти років, розбещення малолітніх осіб, примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, умисне зберігання та виготовлення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження, вчинені повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно на 15 років за ґратами засудили жителя Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування неповнолітніх та побиття.



