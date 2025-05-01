Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Репетитора з вокалу з Полтавщини судитимуть за зґвалтування малолітніх дітей — прокуратура

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 305

 

Попередньо обвинуваченому може загрожувати до 15 років за ґратами

Перед судом постане репетитор з вокалу із Полтави, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітніх дітей, які не досягли 14 років. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, обвинувачений — педагог-організатор полтавського ліцею № 6 «Лідер». Чоловік займався репетиторством у себе вдома та в орендованих приміщеннях. Під час приватних занять він упродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей. За час досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити 3 подібні епізоди.

Викрили чоловіка торік восени. Із 8 листопада він перебуває під вартою.

Обвинуваченому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство осіб, які не досягли чотирнадцяти років, розбещення малолітніх осіб, примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, умисне зберігання та виготовлення дитячої порнографії без мети  збуту  чи  розповсюдження,  вчинені  повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно на 15 років за ґратами засудили жителя Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування неповнолітніх та побиття.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: згвалтування педагог насилля
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх