У Полтаві на перехресті зіткнулися 4 автомобілі: постраждала водійка однієї з машин

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 291

Сьогодні, 1 травня, близько 13.30 на одному із перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися чотири автомобілі: Nissan X-Trail, Chevrolet Lacetti, Jeep Compass та Mazda CX-5. Відомо, що в аварій травмувалася 26-річна водійка автомобіля Nissan — її госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, учора у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія за участі трьох транспортних засобів.